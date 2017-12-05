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Общество башкирских женщин возглавила Гульнур Кульсарина

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Общество башкирских женщин возглавила заместитель директора ТРК «Иремель», кандидат филологических наук Гульнур Кульсарина. Ранее она семь лет была заместителем председателя организации. На посту председателя Гульнур Кульсарина будет трудиться в течение ближайших пяти лет.

В совет Общества башкирских женщин было выбрано 47 человек, в их числе ученые Фирдаус Хисаметдинова и Розалия Султангареева, ветеран Национально-культурного центра «Ак тирма» Ляля Биишева, журналист Гаухар Батталова, писательница Тамара Искандария.

Накануне в Уфе состоялся внеочередной IV съезд Общества башкирских женщин. Съезд был посвящен 85-летию первого председателя, ученого Нажибы Максютовой. Самые активные члены организации собрались в Башдрамтеатре им. М. Гафури. Делегаты прибыли из районов Башкортостана, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинской области. В рамках съезда обсудили актуальные темы — изучения башкирского языка, экологии, воспитания детей, охраны здоровья, рассмотрели изменения в устав организации.

Завершился съезд концертом мастеров искусств и награждением самых успешных женщин — членов общества почетными грамотами и благодарственными письмами. В фойе были организованы выставки книг, рукоделия, национальных блюд.

Теги: общество башкирских женщин
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