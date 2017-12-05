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В Башкирии выясняют обстоятельства пожара в Белебеевском районе

ОБЩЕСТВО

В Башкирии выясняют обстоятельства пожара в Белебеевском районе Фото: скриншот видео

В Башкирии выясняют обстоятельства пожара в Белебеевском районе Фото: скриншот видео

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии выясняют обстоятельства пожара на подстанции Глуховская в Белебеевском районе. Пожар потушили два расчета станции Аксаково и пожарный поезд станции Абдулино.

В пожаре никто не пострадал, причина возгорания устанавливается. На месте ЧП побывали руководители правоохранительных органов. Проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в транспортной прокуратуре.

Теги: пожар
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