Башкирия в федеральных СМИ: «Системе» отказали в экспертизе, Улюкаев и «Башнефть», приговор террористам Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: «Системе» отказали в экспертизе, Улюкаев и «Башнефть», приговор террористам Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Арбитражный суд в Челябинске отказал АФК «Система» в проведении финансовой экспертизы по реорганизации «Башнефти», — сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «РИА Новости». В суде рассматривалась апелляция «Роснефти» на решение нижестоящего арбитража. Тот удовлетворил иск нефтяной компании частично, взыскав с АФК «Система» 163,3 млрд руб., а не 170,6 млрд руб., как требовал истец. Как передал корреспондент РИА Новости из зала суда, «На предыдущем заседании 13 ноября "Система" подала очередное ходатайство о проведении финансово-экономической экспертизы по спору с "Роснефтью". Суд… отказал АФК "Система" в проведении финансово-экономической экспертизы по заявленным вопросам», — сказала судья».

ТАСС уточнил, что «Ходатайство о проведении экспертизы представитель компании обосновывал тем, что «эксперт может установить, были ли убытки от реорганизации». «Возражаем против экспертизы, дело достаточно простое — о взыскании убытков. Все категории являются правовыми, кроме размера убытков. Размер убытков подтвержден . Что здесь исследовать?» — парировал представитель "Роснефти"».

Еще раз про «Башнефть», но уже по делу Улюкаева, рассказал «Коммерсантъ». 4 декабря в Замоскворецком суде Москвы «Обвинение в ходе судебных прений попросило назначить 10 лет колонии строгого режима бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому во взятке». В издании говорится, что «Алексей Улюкаев обвиняется в получении у руководства «Роснефти» $2 млн за одобрение покупки 50,08% акций «Башнефти».

«Ведомости» узнали по этому делу, что «прокурор попросил суд вернуть «по принадлежности» $2 млн, которые, по версии обвинения, экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев получил в качестве взятки» «за заключение Минэкономразвития, позволившее компании купить госпакет «Башнефти».

«Мэрам в Татарии могут запретить занимать два кресла одновременно», узнало ИА REGNUM. «В Татарии группа депутатов Госсовета выдвинула инициативу по внесению поправок в республиканский закон «О местном самоуправлении». Ими для четырёх муниципалитетов предлагается вернуть прямые выборы мэров и запретить главе местной администрации одновременно быть ещё и председателем представительного органа власти». Некоторые из депутатов заявили, что «действующая схема продуктивно работает на протяжении многих лет». Однако «представители группы «за возврат прямых выборов» не намерены сдаваться и планируют обжаловать депутатское решение. Тем более подобный положительный опыт уже есть в соседней Башкирии, где в середине сентября в Уфе по соответствующему иску вердикт был в пользу истцов».

REGNUM также выяснил, что 380 тысяч человек обратились в общественные приемные председателя партии в ходе Недели приемов граждан в честь 16-летия «Единой России». «Среди регионов наибольшее число обращений зафиксировано в Республиках Татарстан и Башкортостан, а также в Пермском крае».

«Комсомольская правда» рассказала, что в «Уфе вынесли приговор террористам, которые хотели взорвать автобус». Как выяснилось, радикалами руководила уфимская пенсионерка. «Приволжский окружной военный суд вынес приговор двум мужчинам и женщине, которые хотели устроить крупный теракт в столице Башкирии — они планировали взорвать автобус с пассажирами». Главное действующее лицо — 35-летний уфимец — взрывное устройство мастерил в дачном домике в СНТ. «Сыщики установили его подельников: один из них оказался в Самаре — у него изъяли автомат и боеприпасы, а второй соучастницей банды оказалась... обычная 63-летняя пенсионерка из Уфимского района. Причем у пожилой женщины была значительная роль: она спонсировала террористов, вербовала новых участников группы и занималась организационной работой», — рассказали в газете.

Неожиданно наступила зима не только в Уфе, а всю «Европейскую часть России накрыл циклон, который принес снегопад, ледяной дождь и множество проблем», — сообщил телеканал НТВ. «Конец света наступил больше чем в полусотне населенных пунктов Центральной России». При этом «жителям Уфы повезло больше: здесь обошлось без ледяного дождя. Выпало лишь очень много снега. Из-за него в городе случился транспортный коллапс — столица Башкирии застыла в 9-балльных пробках».

Российский актер Евгений Князев рассказал «Известиям», почему необходимо поддерживать национальные коллективы. «Недавно я оказался в столице Башкортостана Уфе на фестивале тюркоязычных театров «Туганлык», где видел много необычных постановок. Там же состоялся круглый стол с участием главы республики Рустэма Закиевича Хамитова. Разговор шел о том, как жить фестивалю дальше... Кто-то из участников заявил, что легче подобный фестиваль проводить в Москве. И я подумал, почему бы не довести эту идею до логического конца и не открыть в Москве такую площадку, где бы на постоянной основе выступали национальные театры из регионов?.. И название для такого театра напросилось само собой. Перед круглым столом я спросил у местных, как переводится название фестиваля «Туганлык». И мне ответили, что на башкирском языке это значит «родство». И действительно, подумал я, какое правильное слово. Нам необходим Театр родства».