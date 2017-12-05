Александр Буйнов поддержал фотопроект ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения Фото: ГИБДД по РБ Александр Буйнов поддержал фотопроект ГИБДД Башкирии за безопасность дорожного движения Фото: ГИБДД по РБ

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

К масштабному фотопроекту ГИБДД Башкортостана #язабезопасностьдорожногодвижения присоединился народный артист России Александр Буйнов. В рамках своего гастрольного тура певец выступил в Уфе и пожелал всем жителям и гостям республики отличного настроения и безопасных дорог.

«Звездный» фотопроект ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения» стартовал в конце ноября прошлого года в Москве. В декабре эстафету приняли Подмосковье, Ставропольский край и Башкортостан. В республике акцию поддержали популярные артисты Лилия Биктимирова, Фадис Ганиев, Айдар Галимов, Хания Фархи, Анвар Нургалиев, Рустам Галиев, Радик Юльякшин, солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и трехкратный чемпион мира биатлонист Максим Чудов, певцы Стас Михайлов, Леонид Агутин, певицы Анжелика Варум, Маргарита Суханкина, Ирина Круг, Лолита, группа «Мираж» и другие. Все они в руках держат плакат с надписью «Нас всех ждут дома! Соблюдайте Правила дорожного движения!».