Жителей Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда Фото: Госкомитет РБ по ЧС Жителей Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда Фото: Госкомитет РБ по ЧС

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В связи с установлением на территории республики низкой температуры воздуха в озерах, прудах, водоемах со слабым течением наблюдается процесс ледообразования. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего жертвами стихии становятся дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

Пресс-служба республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям предупреждает, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10-12 см (для одного пешехода). Под действием нагрузки возникают трещины, которые сопровождаются характерным скрипящим звуком. Оказавшись в такой ситуации нужно скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок, в особо критической ситуации лучше лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса по поверхности, и отползти в обратном направлении.

Следует помнить и другие правила безопасности:

– не отправляться на рыбалку в одиночку;

– проверять каждый шаг на льду остроконечной палкой, но не бить ею лед перед собой – лучше сбоку;

– не подходить к другим рыболовам ближе, чем на три метра;

– не приближаться к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, воздушные пузыри;

– не ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;

– быстро покинуть опасное место, если из проделанной лунки начинает бить фонтаном вода;

– обязательно иметь средства страховки и спасения (шнур с грузом на конце или

широкую доску);

– не совмещать рыбалку с потреблением спиртного.