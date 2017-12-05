Жителей Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда
Жителей Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Жителей Башкирии предупреждают об опасности тонкого льда Фото: Госкомитет РБ по ЧС
УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В связи с установлением на территории республики низкой температуры воздуха в озерах, прудах, водоемах со слабым течением наблюдается процесс ледообразования. Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Чаще всего жертвами стихии становятся дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.
Пресс-служба республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям предупреждает, безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10-12 см (для одного пешехода). Под действием нагрузки возникают трещины, которые сопровождаются характерным скрипящим звуком. Оказавшись в такой ситуации нужно скользящим шагом немедленно покинуть опасный участок, в особо критической ситуации лучше лечь на лед, чтобы увеличить площадь распределения веса по поверхности, и отползти в обратном направлении.
Следует помнить и другие правила безопасности:
– не отправляться на рыбалку в одиночку;
– проверять каждый шаг на льду остроконечной палкой, но не бить ею лед перед собой – лучше сбоку;
– не подходить к другим рыболовам ближе, чем на три метра;
– не приближаться к местам, где в лед вмерзли коряги, водоросли, воздушные пузыри;
– не ходить рядом со свежей трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
– быстро покинуть опасное место, если из проделанной лунки начинает бить фонтаном вода;
– обязательно иметь средства страховки и спасения (шнур с грузом на конце или
широкую доску);
– не совмещать рыбалку с потреблением спиртного.