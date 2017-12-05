В столице Башкирии -4. Дует сильный ветер Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии -4. Дует сильный ветер Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Сегодня, 5 декабря, утром в столице Башкортостана столбики термометров показывают -4 градуса. Дует сильный ветер.

По данным МЧС республики, днем во вторник ожидается усиление ветра до 17 м/с.

По прогнозам синоптиков, 5 декабря в республике сохранится преимущественно облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой мокрый снег, местами до умеренного, по юго-востоку без осадков. Ветер южный 7-12 м/с, в порывах до 17 м/с. На отдельных участках автодорог возможно ухудшение видимости в явлениях до 500-1000 метров.

Днем термометры покажут 0, -5 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -7, при прояснениях до -12.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД по РБ призывает всех автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными.