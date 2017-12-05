Уфимские ученые проверили сохранность найденного в пещере Шульган-Таш рисунка верблюда Фото: ИИЯЛ УНЦ РАН



Уфимские ученые проверили сохранность найденного в пещере Шульган-Таш рисунка верблюда Фото: ИИЯЛ УНЦ РАН

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Найденный в пещере Шульган-Таш рисунок верблюда, а также состояние остальных изображений на панно «Лошади и знаки» в зале Хаоса проверили ученые отдела археологических исследований Института истории, языка или литературы Уфимского научного центра РАН.

Начальник Южно-Уральской палеолитической экспедиции Вячеслав Котов констатировал, что расчистки рисунков на стене с панно были произведены на высоком методическом уровне. Он сделал вывод, что сохранность рисунков в этом и в других залах пещеры удовлетворительное.

Специалисты напоминают, что впервые группа рисунков «Лошади и знаки» была расчищена в 1973-1976 гг. с привлечением художников-реставраторов из Всероссийского научно--реставрационного центра им. Э.И.Грабаря (г. Москва) под непосредственным руководством Отто Бадера. Тогда же была начата расчистка нового рисунка рядом с панно на площади 10x10 см. В 2008 году расчистка этого рисунка была возобновлена реставраторами из Москвы, которые использовали ту же методику с применением стамесок и скальпелей. Был раскрыт фрагмент рисунка размером 20x40 см. В итоге во многих местах были повреждены прозрачные кальцитовые отложения и обнажен красочный слой.

Последние работы по расчистке в ноябре 2017 года группы реставраторов под руководством специалиста из Франции Эдуаля Гийаме вскрыли кальцитовое покрытие на площади 60х70 см. Применялся небольшой по размеру абразив, позволяющий снимать кальцит по 1 мм шириной на нужную глубину. Расчистки осуществлялись в течении 22 дней. В итоге было раскрыто изображение верблюда размером 60х54 см. Как показало тщательное обследование поверхности рисунка, кальцитовый прозрачный слой нигде не был нарушен, несмотря на то, что поверхность, на которую был нанесен рисунок, была неровная и бугристая. Новый участок рисунка по сохранности кальцитовой корки резко контрастирует с участком, раскрытым с помощью ударной методики в 2008 году московскими реставраторами. Также был снят молочный кальцитовый натек с фигуры нижней лошади и части трапециевидного знака. В отличие от расчисток при Бадере, поверхность кальцита стала более ровной. Над рисунками в разных местах были сделаны из силикона малозаметные козырьки для отвода воды, что позволило отвести стекающую влагу с поверхности рисунков.