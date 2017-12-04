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5 декабря Вторник

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Курсы повышения квалификации в Уфе прошли 2,5 тысячи имамов Поволжья

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

Более 80% мусульманских священнослужителей из регионов Приволжского федерального округа, а это около 2,5 тысяч имамов, прошли обучение в Уфе на базе Российско-исламского университета за последние четыре года. Об этом 4 декабря на пресс-конференции заявил Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Продолжается работа по повышению квалификации мусульманских священнослужителей в соответствии с поручением главы государства, — сказал Михаил Бабич. — Мы предполагаем, что в 2018 году все 100% имамов округа смогут пройти через эти курсы. Они получат необходимые знания. Таким образом, мы сможем унифицировать те подходы, которые сегодня в этой части существуют».

Теги: исламское образование
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