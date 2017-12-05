В Уфе в пятый раз прошел Всероссийский форум женственности Фото: пресс-служба ЦДУМ







В Уфе в пятый раз прошел Всероссийский форум женственности Фото: пресс-служба ЦДУМ

УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе состоялся V Всероссийский форум женственности. Организаторами масштабного мероприятия выступили Центральное духовное управление мусульман России, общественное движение «Гибадуррахман», журнал «Аиша», театр-дефиле «Хомай».

На площадках «Sheraton Ufa Hotel» в течение дня в рамках форума прошло несколько значимых событий, в том числе, научно-практическая конференция «Семья ХХI века: вечные ценности и современность» и IV Межрегиональный закрытый конкурс нравственности и целомудрия «Суперневестка-2017». Участниками праздника стали религиозные лидеры страны, деятели науки и культуры, представительницы региональных духовных управлений.

Пленарное заседание началось с чтения Корана, затем глава российской уммы Талгат Таджуддин обратился к собравшимся с речью.

«Слово «женщина» употребляется в Священном Коране 51 раз. Посмотрите, сколько сейчас есть проблем в обществе – и ведь все они начинаются в семье, — сказал Верховный муфтий. — Да, и виной тому – так называемое «равенство» мужчин и женщин, которое началось 100 лет назад, после Октябрьского переворота. Но есть ли это равенство на самом деле? Всевышним каждому предопределена своя роль! У женщины достоинство перед Господом даже выше, чем у мужчин. Вспомните слова Пророка Мухаммада (с.а.с.) о том, что Рай лежит под ногами матерей. Когда к Посланнику Аллаха (с.а.с.) пришли сподвижники и спросили, к кому важно проявлять милость и почтение, он три раза ответил: «Матери своей!». В семье все будет хорошо, если есть там любовь, милосердие и поддержка, и опора, и услада»

В рамках конференции «Семья ХХI века: вечные ценности и современность» работали три тематические секции. Под руководством модератора Гульбики Хайрльвариной состоялся круглый стол «Семейные ценности: современный патриархат» с участием гостей из Москвы, Самары, Оренбурга, известных медийных персон, психологов и педагогов. В секции «Социальная роль мусульманки в обществе» женщины из Уфы, Москвы, Ульяновска и Челябинской области анализировали вопросы самореализации в социуме и влияние на судьбы общества и страны. Самые актуальные темы, касающиеся воспитания подрастающего поколения и профилактики заболеваний, обсуждались на секции «Женское здоровье и отношения с детьми».

Во второй половине дня открылась выставка-продажа халяльных товаров и услуг, а затем – долгожданный, полюбившийся многим конкурс среди замужних женщин «Суперневестка-2017». Каждая участница предоставила письменное разрешение от мужа и рекомендацию свекрови. В подготовке девушек большую помощь оказали специалисты Российского исламского университета, журнала «Аиша» и театра-дефиле «Хомай». В финал «Суперневестки» вышли три красавицы, которые продемонстрировали умение носить целомудренную одежду, читать суры Корана, разбираться в правилах ахляка. Жюри оценивало не внешние параметры конкурсанток, а их стремление к духовному совершенствованию. Зрители услышали в исполнении «суперневесток» стихи собственного сочинения и трогательный башкирский кубаир о сердце матери, увидели очаровательный народный танец «Бурзяночка».

Гран-при и звание «Суперневестка-2017» завоевала филолог Зубаржат Утарбаева. Диплом первой степени получила молодая мама Дина Шагиева, а второе почетное место у инженера-энергетика Динары Фазыловой.