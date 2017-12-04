В Уфе в связи со снегопадом жилищно-коммунальные службы приведены в усиленный режим готовности Фото: администрация г.Уфы









В Уфе в связи со снегопадом жилищно-коммунальные службы приведены в усиленный режим готовности Фото: администрация г.Уфы

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 декабря в Уфе, наконец, наступила зима, и город окутал долгожданный снег. По информации столичной мэрии для борьбы с последствиями первого серьезного снегопада накануне ночью было мобилизовано свыше 200 единиц техники и около 900 дворников. К утру они очистили основные магистрали, обработали песко-соляной смесью спуски и подъемы, опасные участки дорог.

Коммунальные службы продолжили уборку снега и днем. Так, в Советском районе утра до вечера было задействовано 68 единиц техники, более 250 работников, вывезено 150 куб.м снега. Ведутся работы по посыпке пескосоляной смеси на пешеходной, проезжей части дороги, на остановках и на лестничных площадях, колонна снегоуборочной техники очищает дороги. Также дворники очищают от снега и наледи тротуары.

Очистка снега проводится и на удаленных от центра участках. Например, большая группа работников МБУСиБ Кировского района брошена также и на очистку снежных масс во второстепенные и удаленные от центра участки. Коммунальщики уделили пешеходным тропинкам и лестницам. Во избежание травматизма очищены от снега ступени лестницы, сколота наледь и присыпаны песком пешеходные тротуары.

«Минувшей ночью на улицах города работало 29 единиц снегоуборочной техники. Сегодня днем на улицы выведено 30 единиц спецтехники, 15 дорожных рабочих» — сообщили в МБУ СиБ Кировского района г.Уфы.

По информации Башгидромета, снег и мокрый снег различной интенсивности ожидаются в течение всей недели. Атмосферное давление на территории республики будет постепенно падать.