Консульства США возобновят выдачу виз в регионах Фото: из открытых источников Консульства США возобновят выдачу виз в регионах Фото: из открытых источников

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

11 декабря консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят проведение собеседований на неиммиграционные визы в ограниченном объёме. Об этом сообщается на официальном сайте дипмиссии США в России.

Посольство США в Москве также продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объёме.

«Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с нашей культурой, обучаться в наших университетах и вести бизнес с американскими партнёрами. Поэтому мы рады частично возобновить предоставление визовых услуг. Мы считаем, что взаимодействие между нашими народами и американо-российские деловые связи являются основой стабильности наших двусторонних отношений», отметил посол США в РФ Джон Хантсман.

Ограничения на выдачу виз россиянам власти США ввели в конце августа 2017 года, назвав это ответом на решение​ российских властей сократить численность персонала дипмиссии США, уравняв ее с численностью сотрудников российской миссии в Америке.