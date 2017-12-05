УФА, 5 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

3 декабря в Тегеране (Исламская Республика Иран) в Посольстве Российской Федерации состоялось подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере въездного туризма между Государственным комитетом Башкортостана по предпринимательству и туризму и Ассоциацией туроператоров Ирана. Об этом сообщает Госкомитет РБ по предпринимательству и туризму.

«Иран для нас становится стратегическим партнером в туризме. Эта страна, близкая нам по духу, культуре. Мы хорошо понимаем друг друга, наши народы одинаково гостеприимны, радушны. Мы надеемся, что подписанное соглашение позволит расширить линейку продаж наших туроператоров новыми маршрутами, позволит увеличить въездной турпоток в республику» — выразили свое мнение участники бизнес-миссии от Республики Башкортостан.

4 декабря серия деловых встреч продолжилась в администрации губернатора провинции Исфахан. Итогом стало подписание меморандумов о взаимном сотрудничестве между Государственным комитетом Республики Башкортостан по предпринимательству и Ассоциациями отельеров, ремесленников, туроператоров и турлидеров провинции Исфахан.

Делегация представителей туротрасли находится с бизнес-миссией в Иране, организованной Государственным комитетом РБ по предпринимательству и туризму в целях реализации правительственного соглашения между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран по безвизовому приему туристских групп.