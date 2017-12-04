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5 декабря Вторник

Уфа   °

В Уфу съедутся лучшие юные инженеры со всей республики

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе, в Республиканском детском образовательном технопарке, 7-8 декабря пройдет республиканский этап Инженерной олимпиады школьников.

В нем примут участие школьники, воспитанники учреждений дополнительного образования и учащиеся профессиональных образовательных организаций РБ.

Олимпиада проводится по пяти направлениям: электроника, прикладная физика, конструирование, теория решения изобретательских задач, робототехника.

В первый день участники будут решать практико-ориентированные задачи. На второй день состоится командный финал — решение единого инженерного кейса по созданию действующей модели транспортного средства, оснащенного грузом с функциями объезда препятствий на базе Lego Mindstorms EV3. Оценивать знания и навыки конкурсантов будут преподаватели ведущих вузов республики: Уфимского государственного авиационного технического университета, Башкирского государственного университета, Башкирского государственного медицинского университета, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Открытие олимпиады — 7 декабря в 13 часов, закрытие на следующий день в 16 часов. Победителей и призеров отметят дипломами Министерства образования РБ, уточнили в Республиканском детском образовательном технопарке.

Теги: инженерная олимпиада
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