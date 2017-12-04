Нужно сформировать в республике медицинский кластер – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков Нужно сформировать в республике медицинский кластер – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В республике необходимо сформировать медицинский научно-образовательный кластер. Об этом заявил Глава региона Рустэм Хамитов в ежегодном Послании Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана.

По его словам, важно усилить вклад медицинской науки в развитие здравоохранения.

– Учёные республики известны исследованиями в области офтальмологии, хирургических дисциплин, передовых методов восстановительного лечения и курортологии, производства инновационных медицинских материалов. Есть успехи у наших онкологов, которые вместе с учёными из Японии разрабатывают новые целевые противоопухолевые препараты, – сказал Рустэм Хамитов. – Нужно вести речь о формировании в республике медицинского научно-образовательного кластера с участием исследовательских центров, ведущих клиник и инновационных предприятий для тиражирования научных достижений, создания новых образцов препаратов и техники, расширения высокотехнологичной медпомощи.

Руководитель республики отметил, что переход к цифровой медицине, внедрение дистанционных технологий открывает широкие возможности системного управления здоровьем пациента.

– Медицинские браслеты, кардиостимуляторы последнего поколения позволяют вести круглосуточный контроль за состоянием здоровья и передавать данные в клинику. Нужно готовить профильных специалистов с новыми высокотехнологичными компетенциями, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – В целом для качественного мониторинга показателей развития человеческого потенциала, в том числе в части оценки здоровья населения, поручаю Академии наук республики готовить и представлять Правительству и общественности республики соответствующие ежегодные тематические доклады.