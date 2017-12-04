В Уфе стартовал образовательный проект «Нефтепереработка как большая кухня» Фото: пресс-служба УГНТУ













В Уфе стартовал образовательный проект «Нефтепереработка как большая кухня» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Молодежном технопарке УГНТУ состоялась церемония открытия и первое занятие уникального образовательного проекта «Нефтепереработка как большая кухня».

Школа, разработанная молодым ученым, аспирантом УГНТУ, спикером Мирового нефтяного конгресса Айгюль Шадриной позволяет любому жителю планеты быстро и эффективно понять базовые процессы нефтепереработки и основные тренды в области мировой ресурсной политики. Айгюль уже не первый год достойно представляет Башкортостан на мировой арене и является членом Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации.

В этом году проект «Нефтепереработка как большая кухня» был представлен на крупнейшем образовательном форуме «Территория смыслов» и получил грант Федерального агентства по делам молодежи на реализацию пилотного проекта.

Уникальная методика обучения заключается в проведении аналогии между нефтеперерабатывающим оборудованием и кухонными приборами. Ректификационная колонна изучается в аналогии с пароваркой, а процесс коксования сравнивается с выпеканием кексов в духовке. Таким образом, даже совершенно неподготовленный участник может легко понять такой сложный технологический процесс как нефтепереработка.

«Профессия «нефтяника» будет крайне востребованной в ближайшую сотню лет и данный проект позволит сформировать перспективный кадровый потенциал для нефтяной индустрии», — комментирует автор проекта, аспирант УГНТУ Айгюль Шадрина.

Первая инженерная школа «Нефтепереработка как большая кухня» запущена на базе Уфимского государственного нефтяного технического университета. Количество участников школы уже превысило сотню. Это ученики 9-11 классов школ и учащиеся ВУЗов и ССУЗов Башкортостана. Кандидаты прошли строгий отбор электронных заявок. Особый акцент ставился на выполнение креативного инженерного задания.

Проект реализуется на волонтерской основе молодежной командой студентов и аспирантов во главе с директорами: студентом УГНТУ, грантообладателем национального проекта «Образование» Анастасией Саитгареевой, призером Всероссийской олимпиады школьников по химии Асгатом Ягудиным и магистрантом УГНТУ, медиа-менеджером Булатом Хайрльвариным.

На торжественном открытии школы Айгюль Шадрина презентовала концепцию проекта и современный Edutainment-подход, позволяющий совместить обучение с развлечением. Перед участниками с приветственным словом и пожеланиями успешной работы выступил ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Перспективную роль проекта в формировании кадрового потенциала нефтяных корпораций отметила ведущий специалист Департамента развития кадрового потенциала ПАО АНК «Башнефть» Сабина Сагитова.

Преподаватель Республиканского инженерного лицея-интерната Айнур Гумеров в своем выступлении отметил связующую роль проекта «Нефтепереработка как большая кухня» между школой и ВУЗом.

Сразу после торжественного открытия, состоялось первое занятие школы. Участники в ярком научно-развлекательном формате изучили работу ректификационной колонны и смогли задать все интересующие вопросы о работе в формате игровой пресс-конференции. Экспертом первого занятия выступил молодой инженер, оператор установки АВТ-6 Нуриман Шайжанов.

«Для меня стало открытием, что почти все окружающие нас предметы сделаны именно из нефти: одежда, косметика, мебель, даже можно сказать, что весь наш дом окружен нефтью. А также, нам объяснили процесс ректификации с помощью простой мантоварки. Вы представляете?», — отозвался о школе один из ее учеников Камил Абдуллин.

Данной образовательной концепцией уже заинтересовались крупные нефтяные компании, частные образовательные проекты и другие ВУЗы России.

Молодые ученые из Башкирии планируют не останавливаться на достигнутом и продолжить реализацию проекта на крупнейших образовательных площадках страны.