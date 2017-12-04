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Представители Башкирии победили в национальном чемпионате «Абилимпикс»

ОБЩЕСТВО

Представители Башкирии победили в национальном чемпионате «Абилимпикс» Фото: пресс-служба Минобразования РБ

Представители Башкирии победили в национальном чемпионате «Абилимпикс» Фото: пресс-служба Минобразования РБ

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Представители Башкортостана по итогам III Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» завоевали четыре медали: две золотые и две бронзовые.

В Национальном чемпионате в Москве участвовали 900 человек из 75 субъектов Российской Федерации. Башкортостан представили 18 участников по 17 компетенциям, в том числе шесть школьников.

Золотую медаль получил студент Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности Максим Егоров, он стал лучшим по компетенции «Веб-дизайн».

Еще одна высшая награда у учащейся Туймазинской коррекционной школы-интерната №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Венеры Чуклиной по компетенции «Вязание крючком».

Бронзу завоевали студентка Уфимского профессионального колледжа имени Героя Советского Союза Султана Бикеева Фируза Нугаева по компетенции «Издательское дело» и студент Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий Алексей Дубовицкий по компетенции «Дизайн персонажей», сообщили в пресс-службе Минобразования РБ.

Теги: Абилимпикс, люди с ограниченными возможностями здоровья
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