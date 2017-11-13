В Уфе за название нового сквера голосовали фальшивые аккаунты Фото: администрация Уфы В Уфе за название нового сквера голосовали фальшивые аккаунты Фото: администрация Уфы

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе заново проведут опрос среди населения по поводу выбора названия для нового сквера в Инорсе. Как выяснилось, в ходе прежнего опроса часть голосов поступила через фальшивые аккаунты. Новое голосование пройдет 13-23 ноября, предлагаются такие наименования, как «Семейный», «Богородский» или «имени Баландина». Итоги голосования будут представлены членам Общественного совета Калининского района и депутатам горсовета.

Сквер строится в новом квартале многоэтажек между улицами Ферина, Янаби, бул. Баландина и пер. Железнодорожным. В нем будут пешеходные дорожки, скамейки, спортивная и детская площадки, точки общепита, для озеленения высаживаются крупномеры. Также планировалось установить в сквере самолет, но этот вопрос окончательно не решен, пояснили в пресс-службе муниципалитета.