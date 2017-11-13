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Башкирским мёдом будут лакомиться канадцы

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Башкирским мёдом будут лакомиться канадцы Фото: Башинформ

Башкирским мёдом будут лакомиться канадцы Фото: Башинформ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Крупная партия башкирского мёда отправилась в Канаду. Любители этого ценного продукта за океаном смогут оценить все достоинства башкирского бренда. 23 200 кг натурального меда, расфасованного в металлические бочки, отправил на реализацию в Канаду предприниматель из Благовещенска.

Специалистами отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан партия досмотрена. Мёд подвергнут лабораторным исследованиям в полном объеме. Эксперты выдали сертификат, что он соответствует требованиям ГОСТ Р 54644-2011 и требованиям страны-импортера.

Теги: башкирский мёд, экспорт
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