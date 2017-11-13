В Уфе прошел первый в России химический хакатон Фото: пресс-служба УГНТУ









В Уфе прошел первый в России химический хакатон Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Несколько десятков молодых химиков из УГНТУ и других вузов Башкортостана, два дня напряженной работы и два десятка новых идей для нефтехимической отрасли — таковы итоги первого в России хакатона для химиков.

В Уфе состоялся химический хакатон — марафон по «взламыванию» нефтехимических кейсов. Организаторами хакатона выступили Уфимский государственный нефтяной технический университет и крупнейший мировой химический концерн BASF. В УГНТУ в рамках программы опорного вуза реализуется стратегический проект «Химическая сеть», в рамках которого университет ищет новые форматы работы в области химических инноваций, одним из пунктов в реализации данного проекта и стало уникальное для России химическое мероприятие.

«Химические марафоны нужны индустрии для поиска свежих идей, новых талантов и популяризации химии как науки. Партнерство университетов с компаниями, работающими в химической индустрии, дает студентам и молодым специалистам возможность применить свои теоретические знания на практике, пройдя в максимально короткие сроки путь от идеи до реализации, — отметил руководитель отдела специальные химикаты для топлив и масел BASF в РФ и СНГ Олег Мельников. — В сотрудничестве бизнес и университеты создают спрос на более высокие отраслевые стандарты и совершенствуют практики, касающиеся подготовки квалифицированных кадров».

«Это новый для нас формат мероприятия — химический хакатон. Этот нестандартный марафон химии проводится в рамках стратегического проекта университета «Химическая сеть», где мы пробуем свои силы в качестве центра коммуникаций и разработок в области перспективной химии. К данному мероприятию активно привлечены студенты и молодые сотрудники университета, причем разных специальностей, чтобы химиков могли дополнить и другие активные ребята. Также в хакатоне будут участвовать и учащиеся других вузов и колледжей нашей республики. Став опорным университетом, УГНТУ поднял уровень своих амбиций в области химии и химической технологии: мы работаем над тем, чтобы стать лидерами инноваций в тех научно-технических направлениях, где университет традиционно обладает сильными компетенциями. Поэтому мы на своей площадке с помощью новых подходов ищем решения актуальных задач, работая совместно с нашими индустриальными партнерами», — сказал ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин.

Для участия в первом российском хакатоне для химиков было подано более шестидесяти заявок от студентов и аспирантов из разных вузов республики. Компания BASF подготовила для них задания, решение которых требовал как знания химии, так и умений творчески подходить к проблеме и работать сообща. Задачи предполагали поиск новых сфер использования существующих полимеров, создание математических моделей для производственных решений и разработку новых составов. Участники могли взяться за одну или несколько задач сразу, если были уверены в своих силах. После знакомства с задачами участники разбились на шесть команд, которые и взялись в работу утром 9 ноября.

На решение кейсов отводилось 30 часов, в течение которых молодые химики могли консультироваться с экспертами BASF, специалистами университетов и уфимских научных центров, пользоваться услугами лабораторий вузов и компаний-партнеров.

Решения команд жюри оценивало по четырем критериям: оригинальность, применимость, эффективность работы в команде и качество презентации. В составе жюри были представители компании BASF, специалисты базовой кафедры УГНТУ и Института нефтехимпереработки РБ, а также российские эксперты по организации хакатонов.

В итоге места распределились следующим образом:

1 место — команда OilBand (УГНТУ);

2 место — команда «Технологи» (сборная УГНТУ и БашГУ);

3 место — команда BashSUteam (БашГУ).

«Победа в таком мероприятии — это здорово, особенно учитывая, какая серьезная была конкуренция, — рассказывает участница команды OilBand Рита Байкова. — Все ребята выступили достойно, многие решили сразу несколько задач, тогда как мы выбрали только одну. Наверное, в этом и кроется причина нашего успеха. Мы не стали распыляться, а плотно взялись за кейс, где требовалось разработать математическую модель для оценки работы установки крекинга, и решили его тремя способами, в том числе с помощью актуальных сейчас нейронных сетей. Без командной работы это было бы невозможно. Совместный мозговой штурм помог нам разработать план решения задачи и распределить роли. В итоге каждый внес в работу свой вклад, чему-то научил других и научился сам. Новые знания, полезные знакомства, а также возможность разработать что-то действительно полезное — вот зачем стоит участвовать в подобных мероприятиях».

«Конечно, два дня для разработок в химии это немного, но надо отметить, что при этом некоторые решения были достаточно интересными и продуманными. Получается, что формат хакатона позволяет в несколько раз ускорить научную работу — и это тема, над которой нам стоит подумать в нашей «Химической сети», — отметил член жюри хакатона, представитель кафедры «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов» УГНТУ Ришат Шириязданов.

«Честно говоря, я не ожидал, что будет такое большое количество представленных решений, а также что проработка окажется достаточно глубокой — всё-таки у нас было всего два дня на всё. А в итоге участники хакатона «нахимичили» больше и лучше всех ожиданий. Но я бы хотел отметить даже не химическую, а мыслительную часть мероприятия. Мы постарались вовлечь участников в командную работу, и даже не в работу, а в игру, где можно пробовать новые нестандартные ходы и искать решения иногда в неизвестных для себя областях. Мне кажется, что это удалось. Конечно, будем такие мероприятия повторять — ведь получилось здорово», — вырази мнение председатель оргкомитета хакатона, директор Центра технологического предпринимательства УГНТУ Сергей Гладких.

Все идеи, предложенные участниками хакатона, будут направлены на рассмотрение специалистам компании BASF и лучшие их них концерн возьмет в работу. Авторы же самых перспективных проектов уже в следующем году смогут пройти стажировку в крупнейшей мировой химической компании.