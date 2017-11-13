В Уфу под конвоем доставили убийцу 24-летней Веры Фойкиной Фото: СМИ Индии В Уфу под конвоем доставили убийцу 24-летней Веры Фойкиной Фото: СМИ Индии

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Агентству «Башинформ» от источника в правоохранительных органах стало известно о том, что в минувшие выходные на поезде в Уфу под конвоем доставили 28-летнего уроженца Нефтекамска Руслана Саяхова, подозреваемого в убийстве 24-летней уфимки Веры Фойкиной.

«Сейчас подозреваемый находится в следственном изоляторе», — уточнил источник агентства.

Напомним, дело Руслана Саяхова получило широкий резонанс в федеральных СМИ в 2012 году. По версии следствия, он расправился с подругой, запаковал ее тело в чемодан, вывез в Чишминский район и сжег. После этого подозреваемый уехал на Гоа, где скрывался пять лет. Осенью Руслана Саяхова задержали индийские правоохранители, которые узнали его по ориентировке, распространенной Интерполом. Неделю назад предполагаемого убийцу экстрадировали из Индии в Россию на самолете. 12 ноября он был заключен в уфимский следственный изолятор.