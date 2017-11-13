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УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 декабря в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан», благотворительный образовательный фонд «Мархамат» организует большой благотворительный концерт «Сердца четырех». Впервые на одной сцене в башкирской столице лучшие голоса России: Екатерина Сергеева (Мариинский театр), Гюльнара Низамова (Краснодарский музыкальный театр), Илья Говзич (Большой театр), Александр Миминошвили («Геликон-опера») выступят с эксклюзивной программой.

Все средства от продажи билетов пойдут на помощь подопечным БОФ «Мархамат» — детям с ограниченными возможностями здоровья. Приобрести билеты можно в кассах ГКЗ «Башкортостан», в фонде и на сайте kassir.ru. Начало концерта в 19.00.

Ежегодное проведение в Уфе больших благотворительных концертов с участием мировых звезд стало доброй традицией для фонда. В 2015 году благодаря выступлениям Дмитрия Хворостовского и Ильдара Абдразакова помощь получили 63 ребенка, в 2014 году по результатам концерта, где выступили Алексей Кортнев и группа «Несчастный случай», поддержка была оказана 17 детям.

«Каждый наш благотворительный концерт — это возможность для любого жителя республики сделать доброе дело и получить наслаждение от прекрасного выступления, — сказала президент благотворительного образовательного фонда «Мархамат» Айгуль Гареева. — Без ложной скромности стоит отметить, что в благотворительных мероприятиях соглашаются принимать участие лучшие артисты России. Я счастлива быть участником этой прекрасной предновогодней истории. А самое прекрасное, что результатом этой совместной традиции становится большее количество счастливых детей».