УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане сотрудники регионального Роспотребнадзора добились блокировки 136 сайтов, торговавших контрафактным алкоголем. Как пояснили в ведомстве, в список вошли не только сайты, но и страницы в соцсетях.

В прошлом году судебными органами удовлетворено 96 заявлений, за девять месяцев 2017 года — 40 заявлений Управления в защиту потребителей.

Содержащаяся на подобных сайтах информация направлена на реализацию заведомо некачественной продукции («дубликаты элитного алкоголя») неизвестными лицами в нарушение установленных требований по продаже алкогольной продукции.

Медики в целях сохранения жизни и здоровья напоминают, что приобретать алкогольную продукцию следует только в организациях торговли, имеющих лицензию.