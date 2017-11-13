УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе начинается культурно-исторический проект «Иван Грозный в театре, живописи, истории, кино». Его представляет Башкирский государственный театр оперы и балета, который готовит премьеру оперы «Царская невеста» Николая Римского-Корсакова. Премьера запланирована на 16 и 17 декабря.

Четыре встречи, объединенные одной тематикой, будут проходить на разных площадках:

1. «Образ Ивана Грозного в музыке». 13 ноября в 18.00 в Башкирском государственном театре оперы и балета (ул. Ленина, 5/1);

2. «Эпоха Ивана Грозного». 20 ноября в 18.30 в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова (ул. Гоголя, 27);

3. «Представления о государстве и роли царя в эпоху Ивана Грозного». 27 ноября в 13.00 в Национальной библиотеке им. Ахмет-Заки Валиди (ул. Ленина, 4);

4. «Образ Ивана Грозного в отечественном кинематографе». 4 декабря в 18.00 в кинотеатре «Родина» (ул. Ленина, 42).

Вход свободный.

«Предметом наших бесед станут образ Ивана Грозного в творчестве композиторов, художников, режиссеров театра и кино, а также в трактовке историков и философов, — пояснила главный специалист театра по связям с общественностью Лариса Сакаева. — Благодаря этому проекту зрители смогут погрузиться в атмосферу эпохи Ивана Грозного».

Зрители, посетившие все четыре встречи, будут участвовать в розыгрыше десяти театральных карт, дающих право на 50% скидку на оперу «Царская невеста» в течение 80-го сезона.