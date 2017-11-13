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Из уфимского аэропорта открываются еженедельные рейсы на китайский остров Хайнань

ОБЩЕСТВО

Из уфимского аэропорта открываются еженедельные рейсы на китайский остров Хайнань Фото: автор

Из уфимского аэропорта открываются еженедельные рейсы на китайский остров Хайнань Фото: автор

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Из аэропорта «Уфа» открываются еженедельные рейсы в Китай. Чартерные перелеты на остров Хайнань будет выполнять авиакомпания «Икар», сообщает пресс-служба столичного авиаузла.

Рейсы будут осуществляться с 23 декабря 2017 года по 24 марта 2018 года. Самолеты по маршруту Уфа — Хайкоу будут отправляться еженедельно по субботам в 23.45. В полете авиапассажиры проведут около десяти часов. На маршруте перевозчик намерен эксплуатировать самолет Boeing 767-300, рассчитанный на 340 человек.

Как сообщалось ранее, в середине сентября стало известно, что со 2 ноября из столицы республики можно будет прямым рейсом отправиться в Китай, на остров Хайнань. Планировалось, что рейсы будут выполняться по четвергам авиакомпанией «ВИМ-Авиа» на Boeing 777, но в связи с последними событиями авиаперевозчик был заменен.

Теги: Китай, туризм
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