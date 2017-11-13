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Госавтоинспекция Башкирии начала борьбу с грязными госномерами

ОБЩЕСТВО

Госавтоинспекция Башкирии начала борьбу с грязными госномерами Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии начала борьбу с грязными госномерами Фото: автор

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкортостана проходят специализированные мероприятия, в рамках которых сотрудники ГИБДД уделяют особое внимание нечитаемым госномерам на автомобилях и номерам, не соответствующим установленным требованиям.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции сообщили, что бывают случаи, когда автовладельцы, пытаясь перехитрить камеры фото- и видеофиксации нарушений, специально замазывают госномера либо перекрашивают отдельные буквы или цифры. Иногда водители полностью заклеивают номер пленкой или прорисовывают новые цифры на поверхности госномера.

«Они нарушают не только общепринятые правила, но и не желают отвечать за содеянное. Таким образом, они пытаются уйти от ответственности за превышение скорости», — отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция специально выявляет таких нарушителей. За грязный номер предусмотрен штраф в 500 рублей. За целенаправленно измененный госномер или его отсутствие водителю придется заплатить 5000 рублей.

Теги: ГИБДД, профилактика
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