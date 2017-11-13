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Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 14 декабря

ПОЛИТИКА

Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 14 декабря Фото: сайт Президента России

Большая пресс-конференция Владимира Путина намечена на 14 декабря Фото: сайт Президента России

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина может состояться 14 декабря. Эта дата на сегодняшний день является основной, сообщил РБК источник, близкий к администрации главы государства.

В этом году большая пресс-конференция Путина может состояться до Послания Федеральному Собранию. В Кремле обсуждают возможность переноса Послания с декабря 2017 года на 2018 год. В случае принятия такого решения послание может состояться в феврале.

Ежегодные пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит с 2001 года. Самой короткой по времени была первая пресс-конференция главы государства: она длилась 1 час 35 минут. В 2008 году, перед уходом Владимира Путина в правительство, состоялась самая длинная его пресс-конференция — 4 часа 40 минут. Тогда же он ответил на вопросы рекордного количества журналистов — 80 человек.

Менялось и место проведения пресс-конференций: сначала они проходили в 14-м корпусе Кремля, но с 2012 года мероприятия стали проводиться в Центре международной торговли. Общение Владимира Путина с журналистами традиционно транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов.

Теги: Владимир Путин
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