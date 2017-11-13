УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Сенатор из Башкирии Рафаил Зинуров встретился с соотечественниками в Таджикистане. Межведомственная рабочая группа провела мониторинг реализации гуманитарного образовательного проекта. Речь идет о работе учителей из России в общеобразовательных школах Таджикистана. Эксперты оценили перспективы их дальнейшего пребывания в регионе, пояснил помощник сенатора.

Всего в Таджикистан было направлено 29 учителей русского языка и литературы, математики, информатики, физики, биологии, химии, которые представляют семь регионов России, в том числе десять преподавателей — из Башкортостана.

Командировка учителей — совместный проект России и Таджикистана, актуальность которого обусловлена необходимостью укрепления российского гуманитарного присутствия и позиций русского языка как средства межнационального общения в Таджикистане.

«Мы ознакомились с условиями проживания наших учителей, которые работают в школах Душанбе, Гиссара, Бустона, Куляба, побывали на занятиях. Главное для нас было понять, насколько комфортно чувствуют себя наши соотечественники вдали от родины, и что нужно сделать для того, чтобы обеспечить для них максимально благоприятные условия, позволяющие им качественно выполнять свою миссию — миссию «послов доброй воли», «послов знаний и российской культуры», — подвел итог поездки Рафаил Зинуров. — Мы договорились с нашими коллегами, представляющими Маджлиси Оли Республики Таджикистан, что подобные контакты необходимо продолжать и развивать».