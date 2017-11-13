В Уфе спасатели помогли донести до машины скорой помощи 150-килограммового пациента Фото: автор В Уфе спасатели помогли донести до машины скорой помощи 150-килограммового пациента Фото: автор

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкортостана сотрудники городской Службы спасения помогли донести до машины скорой помощи пациента со значительным весом. По информации пресс-службы ведомства, в диспетчерскую 12 ноября поступило сообщение от фельдшера с просьбой помочь в транспортировке жителя одной из квартир по улице Калинина до спецмашины.

Самостоятельно справиться с задачей медикам было не под силу, так как вес пациента составляет 150 кг. Приехавшие на место спасатели помогли нуждающемуся в медуслугах человеку.

В столичной Службе спасения отметили, что это не первый подобный случай в городе, когда потребовалась помощь спасателей при транспортировке людей с лишним весом.