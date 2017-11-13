«Салават Юлаев» после недельного перерыва на выезде встретится со «Слованом»
«Салават Юлаев» после недельного перерыва на выезде встретится со «Слованом» Фото: Олег Яровиков
«Салават Юлаев» после недельного перерыва на выезде встретится со «Слованом» Фото: Олег Яровиков
УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Сегодня, 13 ноября, уфимский «Салават Юлаев» на льду «Самсунг-Арены» встретится с братиславским «Слованом». Хоккеисты из столицы Башкирии неделю назад закончили дальневосточный тур. В последней игре хабаровские «Амуры» нанесли «юлаевцам» поражение — 3:1.
На данный момент хозяева ледовой площадки находятся на 12 строчке западной конференции КХЛ и до зоны попадания в плей-офф команде еще далеко — отставание составляет 14 очков.
«Салават Юлаев» в юбилейном сезоне под руководством Эркки Вестерлунда показывает совсем другую игру, нежели при Игоре Захаркине. Финский специалист требует от уфимцев большей агрессии в зоне соперника и концентрации в обороне. Букмекеры не спешат с однозначными прогнозами на предстоящий матч, однако больше склоняются к победе гостей из Башкирии.
Начало встречи «Слован» — «Салават Юлаев» в 23.30 по уфимскому времени.