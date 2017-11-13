В Башкирии в сгоревшем доме найдены трупы двух мужчин со следами насилия Фото: автор В Башкирии в сгоревшем доме найдены трупы двух мужчин со следами насилия Фото: автор

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане Следственный комитет предъявил обвинение 37-летнему жителю Уфимского района по статье «убийство двух и более лиц». По ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в начале ноября этого года после пожара в доме в деревне Якшиваново были найдены трупы двух мужчин. На их телах обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран в области груди. Следователи выяснили, что после совместного застолья 37-летний мужчина поссорился с 23-летним гостем хозяина и нанес ему, а также 40-летнему владельцу дома ножевые ранения. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег диван в доме и сбежал.

Оперативные службы органов МВД и следователи СКР 9 ноября установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Сейчас ведется допрос свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.