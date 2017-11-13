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13 ноября Понедельник

Уфа   °

Международный конкурс красоты в Индии: кто представит Башкирию в этом смотре?

ОБЩЕСТВО

Международный конкурс красоты в Индии: кто представит Башкирию в этом смотре?

Фото: агентство «Мисс Башкортостан»

Международный конкурс красоты в Индии: кто представит Башкирию в этом смотре?

Фото: агентство «Мисс Башкортостан»

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Обладательница Гран-при республиканского конкурса красоты «Мисс Башкортостан — 2017» Регина Мухамадиева отправилась в Индию, чтобы представить Башкортостан на крупном международном конкурсе красоты «Мисс Азия — 2017». В нем участвуют победительницы из разных азиатских стран: Китай, Южная Корея, Индонезия, Филиппины, Тайланд, Казахстан, Япония, Бангладеш и другие.

Конкурс проходит с 13 по 21 ноября в индийском городе Кочин.

Регина Мухамадиева — студентка второго курса факультета романо-германской филологии Башкирского государственного университета. Владеет английским и немецким языками. Совсем недавно она стала лицом уфимского тура FIFA 2018. Девушка — модель агентства «Мисс Башкортостан», где преподаёт фотопозирование.

На конкурс Регина повезла с собой много сувениров и подарков, республику будет представлять в национальном костюме башкирского дизайнера Альбины Жерлицыной, рассказала директор модельного агентства «Мисс Башкортостан» Луиза Закирьянова.

Теги: конкурсы красоты
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