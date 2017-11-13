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13 ноября Понедельник

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В Уфе состоится «горячая линия» по трудоустройству инвалидов

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В Уфе состоится «горячая линия» по трудоустройству инвалидов Фото: Карина Камаева

В Уфе состоится «горячая линия» по трудоустройству инвалидов Фото: Карина Камаева

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Центр содействия занятости молодежи Уфы 16 ноября проведет «горячую линию» по содействию занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, специалисты ответят на вопросы, связанные с приемом на работу, квотами, расскажут о льготах и гарантиях. Каждый обратившийся сможет узнать об актуальных вакансиях башкирской столицы и клубах досуга для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Позвонить на «горячую линию» можно будет с 15 до 17 часов по телефону (347) 279-06-56.

Теги: занятость населения, инвалиды, горячая линия
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