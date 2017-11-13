Жительница Башкирии травмировала голову в санатории при прохождении процедуры Фото: Андрей Старостин Жительница Башкирии травмировала голову в санатории при прохождении процедуры Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Верховный суд Башкортостана взыскал компенсацию морального вреда в пользу посетительницы санатория. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, в октябре прошлого года 53-летняя женщина проходила в здравнице процедуру «Ванна Хамам». При ее проведении сиденье сорвалось с пазов, и женщина ударилась головой о край деревянной бочки. С ушибом мягких тканей лица её госпитализировали.

Женщина посчитала, что ей оказаны услуги ненадлежащего качества. Она обратилась в суд за взысканием с санатория денежной компенсации. Суд первой инстанции отклонил требования истицы. Прокуратура Салаватского района потребовала отмены данного решения в апелляционном порядке. Верховный суд РБ удовлетворил апелляционное представление прокурора. С санатория была взыскана компенсация в 10 тысяч рублей в пользу пострадавшей, а также расходы на лечение и штраф за отказ в добровольном удовлетворении требований потребителя на общую сумму более шести тысяч рублей.