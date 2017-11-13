В Уфе лучшую оценку в рейтинге городской среды получила уличная инфраструктура Фото: holaplaya.com В Уфе лучшую оценку в рейтинге городской среды получила уличная инфраструктура Фото: holaplaya.com

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе лучшую оценку в рейтинге городской среды получила уличная инфраструктура. Сейчас столица Башкирии находится на 10 месте среди 15 городов-миллионников. Минстрой РФ утвердил методику определения индекса и качества, по которой ежегодно будет оцениваться развитие российских муниципалитетов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Характеристики рейтинга разработаны Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖХ) и консалтинговым бюро STRELKA. Анализу подвергаются шесть типов городских пространств: жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти важным для горожан критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды.

Анализ строится на основе данных, получаемых от геоинформационных систем и спутниковых снимков, а также других открытых и закрытых источников: фотографий из социальных сетей, данных Росстата, МВД.

На основе исследования на сайте Минстроя ежегодно будет публиковаться рейтинг субъектов РФ, учитывающий как характеристику качества среды, так и оценку эффективности работы чиновников. Первый документ с индексом городов России появится к февралю 2018 года.

На данный момент уличная инфраструктура Уфы набрала 30 баллов по 50 нужных, больше — только у Москвы (39). Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства оценены на 26 баллов, жилье и прилегающие пространства, общегородское пространство — по 25.

«Отстают», по данным рейтинга, озелененные и водные пространства, и общественно-деловая инфраструктура — 10 и 18 баллов соответственно. В итоге Уфа заработала 134 балла из 300 нужных и получила «плохую» оценку состояния городской среды. Такая оценка выставлена всем миллионникам, кроме столиц. Состояние городской среды Санкт-Петербурга на данный момент «удовлетворительное», Москвы — «хорошее».

В Уфе в числе 40 городов России в 2017 году реализуется программа «Формирование комфортной городской среды». Крупнейшим проектом в ее рамках стала реконструкция парка «Кашкадан» в Сипайлово с финансированием в 105 млн рублей (концепция разработана КБ STRELKA).

В целом финансирование городских мероприятий по благоустройству составило 279 млн рублей (223,8 млн — федеральные, 45,8 млн — республиканские, 9,5 млн — средства населения). Из этой суммы 90 млн рублей направлено на приведение в порядок общественных территорий, 180 млн — на благоустройство 81 двора, к которым относятся 105 многоквартирных домов.

Также в 2017 году в Уфе и ее агломерации начался проект «Безопасные и качественные дороги», реализуемый на средства федерального и республиканского бюджетов. По информации Гостранса РБ, в текущем году программа получила 1 млрд рублей федеральных денег, 951,31 млн республиканских, 51,87 млн — из местных бюджетов, итого 2,003 млрд рублей. Из них в столицу было направлено 1,617 млрд. В 2017 году работы проведены на 87 объектах.

В 2018 году в Уфе будет отремонтирован 81 км на 50 городских улицах, а также восемь дорог вокруг Уфы, и четыре дороги в Уфимском районе.