В Уфе постояльцы дома для престарелых отмечают Всемирный День доброты Фото: открытый источник В Уфе постояльцы дома для престарелых отмечают Всемирный День доброты Фото: открытый источник

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов отмечают Всемирный День доброты, который празднуется сегодня, 13 ноября. Организаторы мероприятия — Региональное отделение «Союза пенсионеров России» и Совет ветеранов медицинских работников Уфы.

Как сообщает Общественная палата РБ, представители старшего поколения получат в дар книги и фотоаппараты, для них выступит ансамбль «Бахтоме ромалы».

Всемирный день доброты учрежден в 2000 году, датой выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты. Организация была создана в Японии в 1997 году. Она объединила единомышленников из разных стран — волонтеров и добровольцев, которые своими делами вдохновляют людей на совершение добрых поступков. Сегодня присоединиться к ним могут все желающие, совершив добрый, искренний и благородный поступок. Основное общение участников Движения происходит посредством интернета, где они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения.