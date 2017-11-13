Впервые в республике пройдет фестиваль башкирского рока «Ural-Batir» Фото: Олег Яровиков Впервые в республике пройдет фестиваль башкирского рока «Ural-Batir» Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В республике впервые пройдет фестиваль башкирского рока «Ural-Batir». Мероприятие будет организовано в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Республике Башкортостан».

К участию приглашаются музыканты и группы, исполняющие рок на башкирском языке. Фестиваль состоит из трех этапов. Первый проводится путем рассмотрения демонстрационных материалов. Второй тур состоится 24 и 30 ноября в Доме культуры Республиканского центра народного творчества. Участники исполнят произведения, отобранные экспертной комиссией после просмотра демо-материалов. Завершающим этапом станет гала-концерт, который пройдет 1 декабря в РК «Огни Уфы».

Заявки принимаются до 15 ноября 2017 года на электронный адрес gukrcnt@mail.ru. Подробная информация по телефону: (347) 289-65-50.

Мероприятие проводится в целях выявления талантливых музыкантов и реализации их творческого потенциала, повышения гражданской активности у молодежи, развития интереса к музыкальному творчеству. Организаторы — Министерство культуры Башкортостана, Республиканский центр народного творчества, Дом культуры Республиканского центра народного творчества.