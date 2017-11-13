Уфимский гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» принимает дома «СГАУ-Саратов» Фото: УГНТУ-ВНЗМ Уфимский гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» принимает дома «СГАУ-Саратов» Фото: УГНТУ-ВНЗМ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В российском чемпионате по гандболу продолжается борьба в предварительном этапе. В понедельник, 13 ноября, уфимский гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» принимает на домашней площадке соперников из «СГАУ-Саратов». Игра пройдет в СОК «УГНТУ» (ул. Кольцевая, 5/1), начало в 18.30.

«История встреч между командами в прошлых сезонах явное преимущество отдает Саратову: из четырех игр четыре победы. Этот выездной тур наши соперники проводят блестяще — две победы в Перми и Снежинске с хорошей разницей в счете», — напомнили в пресс-службе уфимского клуба.