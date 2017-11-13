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13 ноября Понедельник

Уфа   °

В Уфе микроавтобус сбил выбежавшего на дорогу шестилетнего мальчика

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Уфе микроавтобус сбил выбежавшего на дорогу шестилетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

В Уфе микроавтобус сбил выбежавшего на дорогу шестилетнего мальчика Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Уфе

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе днем 11 ноября произошел наезд на ребенка. По информации пресс-службы столичной Госавтоинспекции, 54-летний водитель за рулем микроавтобуса «Мерседес-Бенц» ехал по маршруту №211 «поселок Тимашево — Кузнецовский Затон». Напротив дома №78 по улице Вологодской он сбил мальчика. Шестилетний ребенок выбежал на дорогу в неустановленном месте. В результате наезда маленького пешехода с травмой головы увезли в больницу.

Теги: ДТП
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