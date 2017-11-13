В Башкирии огнеборцы эвакуировали из горящего дома 11 детей Фото: Олег Яровиков В Башкирии огнеборцы эвакуировали из горящего дома 11 детей Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане ночью 12 ноября в многоквартирном доме по улице Уфимской в Салавате начался пожар. Пожарные подразделения незамедлительно выехали на место ЧП. Было установлено, что открытым огнем горит квартира на пятом этаже.

По информации пресс-службы республиканского МЧС, огнеборцы из зоны воздействия опасных факторов по лестничным маршам эвакуировали 35 человек, из них 11 детей. Меньше, чем через час, пожар удалось ликвидировать. В тушении участвовали силы и средства от МЧС — две единицы техники и 11 человек личного состава.

«Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — сообщили в ведомстве. — В результате пожара квартира полностью выгорела, частично выгорела крыша дома над окном квартиры».