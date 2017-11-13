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В Башкирии появится Сквер нефтяников

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Туймазах появится Сквер нефтяников. Для туймазинцев 2017 год — юбилейный. 80 лет назад здесь была открыта девонская нефть. В память о тех временах и в благодарность туймазинским нефтяникам было решено в микрорайоне Молодежный г. Туймазы построить новый сквер.

Как сообщает информационно-аналитический отдел администрации, спонсором строительства выступило ПАО АНК «Башнефть». Новый объект обойдется предприятию в 9,7 млн рублей — такая сумма выделена через фонд социальных целевых программ. Строительство сквера планируется завершить весной будущего года. Центральное место в нем отведено памятнику нефтяникам, благодаря которым 80 лет назад Туймазинский район и г. Туймазы стали развиваться бурными темпами. В сквере будут обустроены цветочные клумбы, установлено 85 фонарей, скамейки, урны.

Рядом со сквером оборудуют стоянку для автомобилей. На сегодняшний день здесь заасфальтирована часть тротуаров, установлен металлический забор с шестью входами, смонтированы ажурные калитки и главные ворота.

После завершения работ новый сквер станет еще одним местом для отдыха и прогулок горожан.

Теги: благоустройство
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