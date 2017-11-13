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В Уфе выбрали председателя федерации шашек города

СПОРТ

В Уфе выбрали председателя федерации шашек города Фото: Олег Яровиков

В Уфе выбрали председателя федерации шашек города Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В столице Башкирии накануне прошла отчетно-выборная конференция федерации шашек города Уфы. В ней приняли участие делегаты — представители районных администраций, спортивных и учебных организаций, культивирующих шашки. Председательствовал на собрании генеральный секретарь Всемирной Федерации шашек Юрий Черток.

Согласно повестке дня конференции, была проведена оценка годовой работы, а также выборы председателя и исполкома городской федерации.

Новым председателем федерации шашек города Уфы единогласно избрана Гульшат Ахметзянова — директор башкирской гимназии №158 имени Мустая Карима. Учебное заведение многие годы известно своей шашечной школой, в стенах гимназии учатся свыше десяти членов молодежных сборных Уфы, Башкортостана, а также России. Команда гимназии два года подряд выигрывала российское первенство среди школьных команд «Чудо-шашки», сообщили в Федерации шашек РБ.

Теги: шашки
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