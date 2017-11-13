«Сила поколений» - в УГНТУ прошла ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций «Газпрома» Фото: пресс-служба УГНТУ











«Сила поколений» - в УГНТУ прошла ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций «Газпрома» Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялась ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». Она собрала не только студентов, молодых специалистов, желающих работать в газовой отрасли, но и послужила поводом для встречи выпускников УГНТУ.

В конференц-зале состоялась встреча руководства ПАО «Газпром» с профессорско-преподавательским составом университета. Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин в своем выступлении подчеркнул значимость статуса опорного вуза ПАО «Газпром» и сотрудничества с компанией.

«Статус опорного вуза ПАО «Газпром» позволил существенно систематизировать работу со всеми дочерними обществами компании. Мы продолжаем совместно работать в области подготовки кадров, которые ежегодно становятся сотрудниками Газпрома», — сказал ректор.

В актовом зале восьмого корпуса УГНТУ (ДК имени Орджоникидзе) состоялась торжественная часть мероприятия. В фойе гости познакомились с выставкой научных разработок вуза, а также с экспозицией «Газпром в Республике Башкортостан».

Со сцены к переполненному залу с приветственной речью обратился ректор университета РамильБахтизин.

«Сегодняшнее мероприятие имеет новый формат — встреча с нашими выпускниками разных лет, которые работают в системе компании ПАО «Газпром». Это возможность собраться вместе и рассказать студентам о себе и своем профессиональном пути и достижениях, увидеть, какой стала альма-матер. Не случайно встреча проходит под лозунгом «Встреча поколений». Те традиции, которые заложены в нашем университете, мы стараемся поддерживать и развивать», — подчеркнул ректор. Он также выразил благодарность компании за поддержку и внимание, которая она оказывает вузу.

С приветственным словом выступила начальник управления ПАО «Газпром» Токарева.

«УГНТУ по праву является стратегическим партнером и опорным вузом ПАО «Газпром». Нефтяной университет и ПАО «Газпром» проводят множество совместных мероприятий, которые в целом направлены на повышение качества образования за счет создания площадки для практической части обучения студентов», — сказала представитель «Газпрома». Обращаясь к студентам, она подчеркнула их уникальную возможность сегодня лично пообщаться с выпускниками прошлых лет, которые получили стартовое образование в стенах этого университета и достигли профессиональных высот.

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, обратившись к молодежи, сказал: «Мне как выпускнику УНИ-УГНТУ очень приятно отметить важность этой встречи. С Уфимским нефтяным связаны яркие, интересные страницы нашей юности. Здесь нам сделали прививку на успех и уверенное движение вперед. Сегодня мы видим преемственность, силу и востребованность поколений студентов ведущего вуза страны. Те ребята, кто принял решение учиться в Нефтяном — они поступили правильно. Те люди, которые принимают решение работать в Газпроме — принимают правильное решение».

Также своими воспоминаниями и историей успеха поделились известные выпускники УГНТУ, добившиеся значительных высот: генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Кантюков, первый заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Гусев, начальник управления ПАО «Газпром» Минликаев, начальник управления ПАО «Газпром» Файрузов, начальник управления ПАО «Газпром» Дистанов.

Для студентов во дворце Орджоникидзе прошла ярмарка вакансий дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», где были представлены 15 предприятий газовой сферы. Специалисты кадровых служб рассказывали о специфике работы в отрасли, возможностях трудоустройства, особенностях корпоративной культуры и требованиях к сотрудникам. Потенциальные сотрудники этих предприятий представляли свои резюме и задавали интересующие их вопросы.