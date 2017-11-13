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13 ноября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии предприятие задолжало работникам около 30 миллионов рублей

ОБЩЕСТВО

В Башкирии предприятие задолжало работникам около 30 миллионов рублей Фото: Андрей Старостин

В Башкирии предприятие задолжало работникам около 30 миллионов рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Проверка Гострудинспекции выявила несоблюдение трудового законодательства в НАО «Башкирское шахтопроходческое управление». Предприятие не выплачивало заработную плату своим работникам в период с июля по сентябрь 2017 года. Общая задолженность составила 29,7 млн рублей.

«В целях устранения нарушений трудовых прав граждан инспектором выдано предписание, виновное лицо привлечено к административной ответственности. Благодаря принятым мерам инспекторского реагирования предприятие погасило долги перед 745 работниками в полном объеме», — информирует ведомство.

Теги: задолженность по зарплате, Гострудинспекция
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