В Башкирии предприятие задолжало работникам около 30 миллионов рублей Фото: Андрей Старостин В Башкирии предприятие задолжало работникам около 30 миллионов рублей Фото: Андрей Старостин

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Проверка Гострудинспекции выявила несоблюдение трудового законодательства в НАО «Башкирское шахтопроходческое управление». Предприятие не выплачивало заработную плату своим работникам в период с июля по сентябрь 2017 года. Общая задолженность составила 29,7 млн рублей.

«В целях устранения нарушений трудовых прав граждан инспектором выдано предписание, виновное лицо привлечено к административной ответственности. Благодаря принятым мерам инспекторского реагирования предприятие погасило долги перед 745 работниками в полном объеме», — информирует ведомство.