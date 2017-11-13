Смертельное ДТП в Башкирии: водитель и пассажирка погибли на месте
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель и пассажирка погибли на месте Фото: ГИБДД по РБ
Смертельное ДТП в Башкирии: водитель и пассажирка погибли на месте Фото: ГИБДД по РБ
УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
Авария с трагическими последствиями произошла накануне вечером на 3 км автодороги Баймак — Тубинск. По предварительной информации, 34-летний мужчина за рулем «Дэу Матиз» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Как сообщили агентству «Башинформ» в республиканской Госавтоинспекции, в результате ДТП 51-летняя пассажирка «Дэу Матиз» погибла на месте. Водитель скончался в машине скорой помощи.