УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В столице Башкортостана состоится гала-концерт Республиканского молодежного фестиваля «Йәшлек шоу». Мероприятие 9 декабря в Государственном концертном зале «Башкортостан» пройдет в юбилейный, 25-й раз.

Один из самых успешных музыкальных проектов Башкортостана пользуется огромной популярностью среди молодежи. К участию в фестивале приглашаются исполнители в возрасте от 16 до 30 лет.

Мероприятие проводится в четыре этапа. Предварительный отборочный тур проходит заочно в социальной сети «ВКонтакте», в группе «Музыка, һүнмә», а также в группе РЦНТ РБ. Для участия в конкурсе необходимо записать видео с песней на башкирском языке и отправить на электронную почту gukrcnt@mail.ru с пометкой «Йэшлек шоу». Участники, прошедшие интернет-отбор, приглашаются на отборочный тур в Уфу, где будут выявлены финалисты конкурса.

Молодежный фестиваль «Йәшлек шоу» проводится в целях духовно-нравственного и патриотического воспитания многонациональной молодежи Башкортостана, повышения творческого уровня молодежи республики. Организаторы — Министерство культуры Башкортостана, Республиканский центр народного творчества, Центр содействия культуре РБ. Подробная информация по телефону: (347) 289-66-41.