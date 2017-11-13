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13 ноября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане, в Ишимбае накануне ночью неизвестная машина сбила пешехода, двигавшегося по краю проезжей части. 58-летний мужчина от полученных травм скончался на месте наезда.

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель помощи сбитому им человеку не оказал и скрылся с места дорожного происшествия. Благодаря оперативным действиям сотрудников ГИБДД, хозяина авто удалось установить и задержать. Им оказался 27-летний мужчина, управлявший машиной «ВАЗ» девятой модели. Сейчас он доставлен в ОМВД России по Ишимбайскому району для разбирательства.

Теги: ДТП
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