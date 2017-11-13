Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.28

EUR 68.97

13 ноября Понедельник

Уфа   °

В Башкирии найден мертвым пропавший в августе 55-летний Ильдар Ибрагимов

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии найден мертвым пропавший в августе 55-летний Ильдар Ибрагимов Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Башкирии найден мертвым пропавший в августе 55-летний Ильдар Ибрагимов Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 26 августа текущего года 55-летнего Ильдара Ибрагимова. Он ушел в магазин, и больше его никто не видел. В группе РОО «Поиск детей — Уфа» (Башкортостан) поздно вечером 12 ноября появилось сообщение, что тело погибшего мужчины нашли сотрудники полиции в селе Дмитриевка. Причины и обстоятельства гибели не уточняются.

Теги: поиск пропавших
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть