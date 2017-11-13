В Башкирии найден мертвым пропавший в августе 55-летний Ильдар Ибрагимов
В Башкирии найден мертвым пропавший в августе 55-летний Ильдар Ибрагимов Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
В Башкирии найден мертвым пропавший в августе 55-летний Ильдар Ибрагимов Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk
УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В Башкортостане завершились поиски пропавшего без вести 26 августа текущего года 55-летнего Ильдара Ибрагимова. Он ушел в магазин, и больше его никто не видел. В группе РОО «Поиск детей — Уфа» (Башкортостан) поздно вечером 12 ноября появилось сообщение, что тело погибшего мужчины нашли сотрудники полиции в селе Дмитриевка. Причины и обстоятельства гибели не уточняются.