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Завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах жителя Башкирии

ОБЩЕСТВО

Завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах жителя Башкирии Фото: личный архив

Завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах жителя Башкирии Фото: личный архив

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане завершились поиски пропавшего при странных обстоятельствах 25-летнего Радика Юлдашева. Житель Стерлитамака исчез 27 октября. Как рассказала агентству «Башинформ» его девушка Дина, Радик находился все это время на заработках в Самаре.

«Жив, здоров. Вернулся в Стерлитамак. Он забыл телефон у друга в машине, поэтому не смог сообщить, где находится, а вчера позвонил, сказал, что все с ним в порядке», — пояснила она.

Как информировало агентство «Башинформ», 25 октября молодой человек поехал к другу в Стерлитамак. Затем направился в Уфу на работу. Он трудился администратором на мойке, но в тот день его уволили. Юлдашев, взяв сумку с личными вещами, направился к другу. Там он переночевал, а 27 октября ушел в неизвестном направлении. Родственники написали заявление в полицию.

Теги: поиск пропавших
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