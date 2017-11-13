УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске в понедельник, 13 ноября, рассмотрит жалобу АФК «Система» на решение нижестоящего арбитража о взыскании с нее 136,3 миллиарда рублей в пользу «Башнефти», сообщает Прайм.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск «Роснефти», подконтрольной ей «Башнефти» и Башкирии о взыскании с АФК «Система» и её дочернего АО «Система-Инвест» убытков, причиненных в 2014 году башкирской нефтяной компании при ее реорганизации. Суд взыскал в пользу «Башнефти» 136,3 млрд рублей при общей сумме иска в 170,6 млрд.

«Роснефть», «Башнефть» и Башкирия — 29 сентября подали в суд первой инстанции общую апелляционную жалобу, в которой требуют удовлетворить иск в полном объеме. В тот же день решение обжаловала и «Система-Инвест».

Ранее, 19 сентября, арбитраж Башкирии зарегистрировал апелляцию АФК «Система», 2 октября она была принята к производству апелляционным судом и назначена к рассмотрению на 13 ноября. В соответствии с российским процессуальным законодательством, все жалобы на один и тот же судебный акт рассматриваются одновременно, в одном судебном заседании.