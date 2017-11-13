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13 ноября Понедельник

Уфа   °

В Уфу на «Рождественскую» ярмарку доставят список чудотворного образа Божией Матери «Геронтисса»

ОБЩЕСТВО

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Традиционная православная ярмарка «Рождественская» откроется в столице Башкирии 1 декабря. Церковный форум пройдет по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.

На выставку прибудет список чудотворного образа Божией Матери «Геронтисса», сообщили в Уфимской епархии. Будет представлен широкий ассортимент духовной литературы, церковной  утвари, русских икон, ювелирных изделий.

В выставке участвуют представители Сирии, Сербии, Греции , Израиля, Грузии, Италии, Украины, многие монастыри и храмы России.

В программе выставки: духовные беседы, выступление исполнителей духовной музыки.

Теги: религия, православная ярмарка
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