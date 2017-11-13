В Уфу на «Рождественскую» ярмарку доставят список чудотворного образа Божией Матери «Геронтисса»
УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Традиционная православная ярмарка «Рождественская» откроется в столице Башкирии 1 декабря. Церковный форум пройдет по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона.
На выставку прибудет список чудотворного образа Божией Матери «Геронтисса», сообщили в Уфимской епархии. Будет представлен широкий ассортимент духовной литературы, церковной утвари, русских икон, ювелирных изделий.
В выставке участвуют представители Сирии, Сербии, Греции , Израиля, Грузии, Италии, Украины, многие монастыри и храмы России.
В программе выставки: духовные беседы, выступление исполнителей духовной музыки.